Maltempo, entro gennaio riaprirà la strada chiusa alla Spezia

Dureranno una ventina di giorni i lavori per liberare la carreggiata della strada provinciale 38 nei pressi di Pignone alla Spezia chiusa a causa di una frana a seguito del maltempo. Lo spiega l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone al termine di un sopralluogo.

L'obiettivo è riaprire la strada a senso unico alternato entro fine gennaio o nei primi giorni di febbraio, in seguito si passerà alla fase di messa in sicurezza complessiva del versante.

"Il sopralluogo ha permesso di fare il punto sugli interventi necessari per la messa in sicurezza dell'area e per riaprire al passaggio dei veicoli questa arteria fondamentale per il territorio - commenta Giampedrone - Regione Liguria è pronta a collaborare con la provincia della Spezia per seguire tutti i lavori di messa in sicurezza e individuare le risorse necessarie alla loro realizzazione, e con il Comune di Pignone per garantire assistenza e servizi ai cittadini che in questo periodo, pur non essendo del tutto isolati dal resto del territorio, dovranno affrontare dei disagi nei loro spostamenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA