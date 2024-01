Genova dedicherà a Vialli un'area del Waterfront di Levante

Genova ricorderà Gianluca Vialli dedicandogli prossimamente uno spazio nell'area del nuovo Waterfront di levante. Lo annuncia il sindaco Marco Bucci in occasione di 'My name is Luca', la serata benefica organizzata al Teatro Carlo Felice di Genova per celebrare la memoria del campione protagonista dello scudetto della Sampdoria nella stagione 1990/1991 a un anno dalla morte e ricordare la sua attività di raccolta fondi a favore della ricerca sulla Sla.

"Un grande atleta e grande uomo che ha vissuto per otto anni nella nostra Genova diventandone interprete e ambasciatore", ricorda Bucci la sua figura. "Grazie alla Fondazione Vialli-Mauro, in un teatro Carlo Felice gremito, una serata unica fatta di aneddoti spontanei e racconti di vita", aggiunge.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA