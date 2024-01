Chiesta archiviazione italiano in Ucraina, è in forze regolari

Kevin Chiappalone, studente genovese di 22 anni e simpatizzante di Casapound, è "un soldato di fanteria all'interno delle Forze Armate dell'Ucraina" e non un "mercenario e per questo" il procedimento a suo carico va archiviato. A fare la richiesta è stato il pubblico ministero Marco Zocco che due anni fa aveva indagato il giovane che era partito per combattere con la resistenza.

Chiappalone era il più giovane foreign fighter italiano e il primo ad essere indagato dopo l'invasione della Russia. Era stato identificato dagli investigatori della Digos dopo che aveva rilasciato una intervista con un nome falso. Agli inquirenti aveva confermato di volere partire per la guerra e di avere cercato prima di farsi prendere dal Battaglione Azov. Non essendoci riuscito, per mancanza di requisiti, si era messo in contatto con alcuni canali Telegram e Vk che "svolgono specificamente attività di reclutamento di cittadini stranieri nella Legione internazionale". La paga offerta era di 600 euro per "l'arruolamento nel settore logistica mentre per il combattente vero e proprio sarebbe stata superiore".

Dopo avere raggiunto la Polonia, Chiappalone era entrato in Ucraina. A febbraio dell'anno scorso il suo avvocato ha presentato un certificato che attesta il suo arruolamento temporaneo.



