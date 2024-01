Camion a fuoco sulla A10, caos e paura ma nessun ferito

Momenti di paura e di caos stamani sulla autostrada A10 in direzione Savona quando un camion ha preso fuoco per cause ancora da chiarire. Non ci sono feriti.

L'incendio poco dopo le 11, nei pressi del casello di Varazze. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con la squadra di Multedo e, in appoggio dalla sede centrale, una autobotte per la riserva d'acqua. Grazie all'uso dello schiumogeno le fiamme sono state spente velocemente hanno spiegato i soccorritori.

L'autostrada è rimasta chiusa al traffico durante le operazioni di spegnimento e bonifica del manto stradale e si sono formate lunghe code.



