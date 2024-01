Camion a fuoco al varco portuale di Genova

Un camion ha preso fuoco la scorsa notte nella zona di San Benigno a Genova, all'uscita dal varco portuale di via Albertazzi. Il mezzo pesante avrebbe urtato i cordoli di cemento, per cause da chiarire, e si è incendiato provocando una coltre nera di fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e il personale del 118. Il camionista è stato visitato sul posto e ha rifiutato il ricovero. Le fiamme sono state domate in un'ora ma la bonifica è andata avanti fino alle 5 del mattino. Distrutto il carico di arance trasportate sul camion.



