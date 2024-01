Tricolore, palazzo Regione Liguria illuminato con la bandiera

La facciata del palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari a Genova si illumina con i colori della bandiera italiana per ricordare la Festa del Tricolore. Sullo schermo, la frase "Domenica 7 gennaio 2024, 227° anniversario della bandiera italiana: buon compleanno Tricolore!".

Il governatore della Liguria Giovanni Toti ha dichiarato: "Festeggiamo la nascita del Tricolore, il simbolo che rappresenta tutti noi e la nostra Repubblica, che oggi compie 227 anni. Ricordiamo la nostra storia e le nostre tradizioni e non smettiamo di difenderle ed esserne orgogliosi".



