Pignone, si lavora per riaprire la strada provinciale

"Il nostro obiettivo è quello di riaprire la strada provinciale 38 il prima possibile. Nel frattempo, massimo impegno per garantire i servizi essenziali ai cittadini". Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone a proposito della frana che da ieri notte ha interrotto il traffico "su un'arteria cruciale per collegare il paese di Pignone al resto del territorio".

"Regione Liguria e Protezione civile regionale - ha spiegato Giampedrone - sono in costante contatto con il comune di Pignone e la Provincia della Spezia per monitorare la situazione. Domani si svolgerà un sopralluogo sull'area della frana, in modo da mettere a punto un piano di lavoro per riaprire il prima possibile la strada, almeno a senso unico alternato. Nel frattempo, ci impegneremo a garantire i servizi essenziali per i cittadini di Pignone, in particolare per bambini e anziani: il paese non è isolato, ma certo le strade alternative per raggiungere Spezia e le Cinque Terre non sono molto agevoli.

Nella zona interessata dallo smottamento di ieri notte - ha aggiunto l'assessore - era già presente una frana, staccatasi nelle scorse settimane e con passaggio regolato da semaforo: in questi giorni studieremo il da farsi non solo per la ripresa della viabilità, ma anche per garantire la stabilità del versante sul lungo periodo, individuando quali e quante risorse stanziare per un intervento complessivo".



