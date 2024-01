Pachistano massacrato di botte a Ventimiglia

Un pachistano di circa cinquant'anni è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dopo essere stato massacrato di botte, nella serata di ieri, da un tunisino per motivi ancora in fase di accertamento da parte della polizia. Lo straniero si trovava assieme ad altre tre persone in via Aprosio, quando il magrebino avrebbe iniziato a ingiuriare il gruppo, aggredendo fisicamente due di loro. Il più grave cha riportato un trauma cranico ed è stato portato in elicottero al più specializzato centro sanitario del Savonese; l'altro, invece, un iracheno, se l'è cavata con un trauma al naso ed è stato portato all'ospedale Borea di Sanremo, dov'è tenuto sotto sedativo. Accertamenti sono in corso per ricostruire la vicenda.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA