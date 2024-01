Genova, pedone investito da un'auto muore dopo due giorni

Primo incidente mortale sulle strade di Genova nel nuovo anno. E' morto dopo due giorni di agonia Massimo Salomone, l'uomo di 63 anni investito mentre attraversava sulle strisce in via Linneo, nel quartiere Rivarolo. Alla guida c'era una donna che non lo avrebbe visto forse a causa della forte pioggia. Dopo la caduta l'uomo era stato soccorso dal personale del 118 con l'automedica: era stato intubato e trasportato al San Martino in condizioni critiche. La dinamica è stata ricostruita dagli agenti della sezione infortunistica della polizia locale.

Salomone era un volto noto in città: aveva fondato la Croce Blu Castelletto ed era dirigente e allenatore della società sportiva Virtus Basket Genova, a Molassana. Era stato imputato, ma assolto, per le violenze e torture nella caserma di Bolzaneto durante il G8 2001. Al tempo era un sottufficiale della polizia.





