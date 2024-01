Follia a Sanremo, volano insulti e coltelli contro italiani

Si sono vissuti momenti di panico, verso le 21.30 di ieri, dopo che due magrebini hanno dato in escandescenze, scatenando il far west in piazza Bresca, nel centro della movida di Sanremo. I due stranieri - uno è stato preso poco dopo dalla polizia nei dintorni di via Corradi, mentre il secondo è tuttora ricercato - hanno cominciato a gridare insulti contro gli italiani, afferrando dai dehors di alcuni locali bicchieri, sedie e coltelli che poi hanno lanciato contro gli ospiti e i passanti. Per fortuna, non si registrano feriti, ma in pochi istanti si è verificato un fuggi fuggi verso la vicina pista ciclabile e le altre vie laterali. Al momento non si conoscono ancora le ragioni del gesto, ma è probabile che i due stranieri abbiano agito sotto l'effetto di alcol o stupefacenti.

"Non sono solito commentare fatti di cronaca - scrive il senatore Gianni Berrino (Fratelli d'Italia) sul proprio profilo Facebook - ma dopo le immagini di piazza Duomo a Milano, la notte di capodanno, è preoccupante questo episodio avvenuto nella piazza della movida sanremese. Spero che ai due venga contestata l'aggravante della discriminazione razziale, visto i loro improperi e le loro minacce contro gli italiani".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA