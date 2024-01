Crolla il muro di contenimento di una palazzina a Sanremo

Un muro di contenimento di un condominio è crollato stamani a Sanremo, forse a causa delle ultime piogge, appoggiandosi al primo piano della costruzione.

E' accaduto al civico 252 di via Martiri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno disposto lo sgombero di un appartamento al pianterreno, occupato da una famiglia di cinque persone, tra cui due minori.

Accertamenti sono in corso sul dissesto statico, per capire se vi siano altre situazioni di pericolo.



