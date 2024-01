Università, 3.620 borse di studio assegnate in Liguria

Sono 3.620 le borse di studio universitarie assegnate dall'Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento nell'anno accademico 2023/2024 a seguito del bando di concorso pubblicato a giugno scorso, pari al 100% degli aventi diritto. Lo comunica la stessa agenzia ricordando che "da anni la Liguria riconosce le borse di studio a tutti gli studenti che ne fanno richiesta e che ne hanno i titoli".

L'impegno economico è di oltre 13 milioni di euro, risorse che derivano dal Fondo integrativo statale, dal Pnrr e dalla tassa regionale per il diritto allo studio.

"Lavoriamo per sostenere lo strumento delle borse di studio che consente l'accesso all'offerta formativa per dare a tutti gli studenti la possibilità di valorizzare i propri talenti e garantirsi un futuro lavorativo importante. - rimarcano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore all'Università Simona Ferro - Le borse di studio permettono agli studenti di accedere ad un'istruzione di qualità e sono un incentivo per gli studenti meritevoli a dare il massimo nelle loro attività, ricompensando il loro impegno".

Gli studenti vincitori di borsa di studio hanno ricevuto complessivamente la prima rata nei mesi di novembre e dicembre.

Aliseo ha assegnato loro oltre 3,5 milioni di euro in servizi e importi in denaro. Il 50% delle borse è a favore di studenti stranieri che frequentano l'ateneo genovese. Tra questi le comunità più numerose provengono da Iran e Pakistan e frequentano i corsi di laurea in inglese delle facoltà di Ingegneria, di Scienze matematiche fisiche e naturali. Il 47% delle borse è a favore di studenti iscritti per la prima volta a un corso triennale o magistrale.

Attualmente i posti alloggio in Liguria a favore degli studenti vincitori di borsa di studio sono circa 1.000. È in fase di realizzazione la residenza universitaria presso l'ex clinica chirurgica dell'ospedale di San Martino a Genova per 319 nuovi posti letto. Previste nuove residenze a Genova e alla Spezia. In attesa di finanziamento il progetto per una nuova residenza a Savona.



