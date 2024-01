Treno con bagni rotti fa 'sosta igienica' in stazione a Imperia

"Un treno regionale veloce Genova-Ventimiglia senza bagni funzionanti si è fermato 10 minuti alla stazione di Imperia per consentire ai viaggiatori di espletare i propri bisogni nei bagni della stazione". Lo denuncia il membro della segreteria nazionale di +Europa e avvocato Mauro Gradi presente tra i passeggeri a bordo.

"Il trasporto ferroviario ligure non ha limiti di inadeguatezza: oggi, mi trovavo sul regionale veloce in partenza da Genova Brignole alle 11.35 e diretto a Ventimiglia, treno con una significativa presenza di viaggiatori, tenuto conto del giorno festivo. Quando la realtà supera la fantasia: neanche un bagno funzionante in tutto il treno. - testimonia Gradi - La giovane capotreno non ha potuto far altro che avvisare i passeggeri della possibilità di utilizzare i bagni delle stazioni. E così, ad esempio, ad Imperia il treno si è fermato 10 minuti per le esigenze fisiologiche di alcuni utenti: roba da terzo mondo".



