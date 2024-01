Servizio civile universale, 515 posti disponibili a Genova

Sono 515 i posti disponibili a Genova per i giovani che vogliono diventare operatori volontari da impiegare in progetti di intervento di servizio civile universale. Fino al 15 febbraio 2024 sarà possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2024 e il 2025.

I progetti avranno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali, oppure con un monte ore annuo che varia tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi.

A Genova c'è la possibilità per 515 giovani di aderire ad uno dei 67 progetti presentati in 32 programmi nazionali. I settori delle attività riguardano l'assistenza, l'educazione e promozione culturale/paesaggistica, il patrimonio ambientale/riqualificazione urbana, la protezione civile e il patrimonio storico e artistico culturale.

"È un'occasione unica per tanti giovani alla ricerca del proprio posto nel mondo. - evidenzia l'assessore comunale alle Politiche per i giovani Francesca Corso - Il servizio civile consiste nella scelta volontaria di dedicare un anno della propria vita al servizio delle proprie comunità, promuovendo valori come solidarietà, cooperazione, tutela dell'ambiente e importanza della cultura. Un momento di impegno sociale che però rappresenta una straordinaria opportunità formativa e anche occupazionale per acquisire sia soft skills sia competenze professionali vere e proprie, ottenendo anche un rimborso spese".



