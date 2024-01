Picchiato fuori da discoteca da un gruppo di giovani

Un uomo di 45 anni è stato picchiato a sangue da un gruppo di giovani fuori da una discoteca a Cavi di Lavagna nel levante di Genova. Il pestaggio è avvenuto la notte scorsa e l'uomo soccorso dai militi della Croce Verde di Sestri Levante è stato ricoverato al pronto soccorso per accertamenti viste le lesioni subite al viso e al corpo. Non è in pericolo di vita. I carabinieri della compagnia sestrese stanno indagando per identificare gli aggressori e capire i motivi del pestaggio.



