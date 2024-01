Maltempo: frana blocca una strada a Rapallo

Una frana è caduta nella notte sulle alture di Rapallo in località San Quirico al bivio tra via Castellino e via Poggi a seguito delle consistenti piogge durante l'allerta meteo gialla emanata da Arpal sul Levante ligure. La strada per la frazione è stata chiusa e per accedere alle abitazioni è necessario utilizzare la viabilità alternativa che passa dalla località Montepegli.

Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco e il personale tecnico del Comune coordinato dall'assessore comunale ai Lavori pubblici Filippo Lasinio. L'intervento di ripristino attraverso mezzi meccanici sarà svolto nella giornata odierna, in attesa della completa messa in sicurezza del versante franoso.



