Incendio all'autogrill di Santo Stefano Magra sull'A12

Un incendio è scoppiato nella notte nell'area ristoro dell'autogrill di Santo Stefano Magra, in provincia di La Spezia, sull'A12. Non ci sono feriti, ma danni ingenti alla struttura. Sono in corso di accertamento le cause all'origine del rogo nell'area di servizio che ha provocato la temporanea chiusura della stazione e l'evacuazione delle persone che erano presenti.

Non sono state coinvolte le pompe di benzina. Le fiamme sono state segnalate da alcuni dipendenti nella tarda serata di ieri: immediato l'intervento dei vigili del fuoco della Spezia che hanno domato l'incendio.



