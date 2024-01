Carceri: lanciano droga nella calza della Befana, sequestrata

Una calza della Befana piena di droga lanciata dall'esterno all'interno del cortile per i detenuti del carcere di Genova Marassi è stata sequestrata dalla Polizia penitenziaria. All'interno della calza 20 grammi di cocaina, 50 di hashish, e un telefono cellulare con due sim.

Ignoti gli autori del lancio che non è riuscito a superare il muro di cinta.

"La Befana non supera il muro di cinta", commenta l'episodio il segretario regionale della Uil Polizia Penitenziaria Fabio Pagani. "L'accaduto conferma l'assoluta necessità di predisporre una pattuglia che vigili l'esterno del muro di cinta, - sollecita - perché a quanto pare non è bastato migliorare il sistema di videosorveglianza e alzare la rete presso l'area passeggi".

"Oggi a Marassi si contano 660 detenuti a fronte di una capienza regolamentare prevista in 450, - sottolinea - con queste condizioni potrebbero determinarsi situazioni ad alto rischio soprattutto durante le manifestazioni sportive, i lanci potrebbero moltiplicarsi".



