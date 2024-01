Si taglia le dita con la sega circolare, grave un pensionato

Grave infortunio domestico nella frazione di Santa Giulia nel Comune di Lavagna (Genova) dove un 70enne ha perso quattro dita di una mano mentre utilizzava una sega circolare. Le urla del pensionato hanno fatto scattare l'allarme e subito sono stati chiamati i soccorsi, i sanitari del 118 giunti sul luogo hanno stabilizzato l'arto e bloccato la violenta emorragia. L'uomo è stato quindi trasferito in elicottero al centro specializzato in chirurgia della mano a Savona. Non è in pericolo di vita ma la prognosi resta riservata.



