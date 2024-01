Savona tra prime mete del giro del mondo 2024 di Costa Crociere

Tra le prime destinazioni del giro del mondo 2024 di Costa Crociere a bordo di Costa Deliziosa in partenza dal porto di Trieste ci sarà anche Savona.

L'edizione 2024 salperà domani da Trieste con possibilità di imbarco anche nelle tappe successive di Catania, Napoli e Savona, per concludersi l'11 maggio a Marghera/Venezia: sulle orme dei grandi navigatori del passato, in poco più di 4 mesi, gli ospiti a bordo visiteranno 52 destinazioni diverse di 34 Paesi, sparse in 5 continenti, attraversando 3 oceani. Ci sono oltre 2.000 ospiti prenotati, provenienti in prevalenza da Francia, Germania, Italia, Spagna, Svizzera e Austria. Nei 134 giorni di viaggio previsti, Costa Deliziosa circumnavigherà il globo navigando sempre verso ovest.



