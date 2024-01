Minori su moto rubata si schiantano contro un'auto, denunciati

Alla guida di uno scooter rubato con a bordo un altro passeggero non si è fermato all'alt della polizia locale a Genova schiantandosi durante la fuga. Nei guai è finito fin da subito un minorenne, passeggero della due ruote.

Il giovane è stato denunciato per ricettazione in concorso con il conducente che è riuscito a scappare ma è stato poi identificato, anche lui minorenne.

È l'episodio avvenuto nel quartiere di Lagaccio sulle alture di Genova. La pattuglia della polizia municipale ha notato la moto intimando l'alt, ma il centauro non si è fermato e poco dopo si è schiantato contro alcuni veicoli in sosta.

A terra è rimasto il minorenne che è stato soccorso e portato al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi. Poco lontano dall'area in cui è avvenuto l'incidente la pattuglia ha trovato un fucile giocattolo a canne mozze, con tappo rosso colorato di nero, che è stato sequestrato: le forze dell'ordine al momento non hanno ricevuto segnalazioni di reati compiuti con una simile arma.



