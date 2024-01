Migranti, i container del 'caso Rivarolo' riutilizzati a Genova

Ventinove migranti egiziani provenienti da Catania sono stati accolti a Genova Voltri nei venti nuovi moduli abitativi dell'hub gestito dalla Croce Bianca Genovese. Si tratta degli stessi container adattati a uso abitativo per ospitare migranti minori a Genova Rivarolo, che scatenarono un caso a seguito delle proteste di alcuni comitati di cittadini e provocarono le dimissioni di una collaboratrice dell'assessore comunale al Sociale Lorenza Rosso, in quanto la collaboratrice era proprietaria del terreno dove sarebbe dovuto sorgere il centro d'accoglienza.

Le unità sono tutte dotate di impianto di condizionamento e riscaldamento. Concluse le opere di allaccio, nell'area degli ex cantieri navali Costaguta sono operativi tredici moduli destinati ad accogliere un massimo di 52 ospiti a gruppi di quattro e cinque unità di servizio tra docce e bagni, ai quali si aggiungono due ulteriori moduli per gli operatori in servizio e ad uso magazzino. Lo spazio interno al capannone verrà mantenuto per le attività comunitarie e ricreative.

"Dopo la chiusura temporanea di dicembre abbiamo riaperto l'hub con moduli abitativi iniziando con l'accoglienza dei primi ospiti provenienti dall'Egitto, - spiega il presidente della Croce Bianca Genovese Walter Carrubba - siamo riusciti a ridurre notevolmente i tempi di intervento grazie al grande impegno della Prefettura di Genova per far sì che l'attesa fosse ridotta al minimo indispensabile".



