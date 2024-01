Lotteria Italia, 163.500 biglietti venduti in Liguria +14,9%

Sono 163.500 i biglietti della Lotteria Italia venduti in Liguria, che si posiziona a metà classifica nell'elenco delle Regioni per numero di vendite dei tagliandi della principale lotteria nazionale italiana. I biglietti acquistati dai liguri registrano un +14,9% rispetto ai 142.260 dell'anno precedente. Lo rileva la Direzione Giochi dell'Agenzia delle dogane e monopoli.

Oltre la metà biglietti in Liguria è stato venduto nella Città metropolitana di Genova arrivata a 82.140 (+11,4%), a seguire le province di Savona con 37.640 (+19,3%), La Spezia con 22.960 (+25,6%) e Imperia con 20.760 (+11%). Domani sera si terrà l'estrazione dei biglietti vincenti. Il primo premio, come di consueto, sarà quello da 5 milioni di euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA