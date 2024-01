Ex sindaco e sindaco 'litigano' sulla passerella di Ventimiglia

Il progetto di costruzione di una passerella da oltre 10 milioni di euro a Ventimiglia fa 'litigare' un sindaco ed un ex sindaco a Ventimiglia, che ha presentato un esposto alla Corte dei Conti. Il consigliere comunale d'opposizione ed ex sindaco Gaetano Scullino (lista civica Scullino Sindaco) ha presentato l'esposto ravvisando un ipotetico danno erariale "in ordine a presunte irregolarità del procedimento amministrativo concernente l'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di una passerella ciclopedonale sul fiume Roya, messa in sicurezza degli argini nel tratto terminale e riqualificazione urbana nel Comune di Ventimiglia".

Scullino contesta il fatto che l'attuale amministrazione retta dal sindaco Flavio Di Muro (Lega) ha bocciato il progetto approvato dal precedente Consiglio comunale, all'epoca presieduto da Scullino sindaco, e che sia stato affidato un nuovo incarico "in assenza di bando o di avviso pubblico di procedura negoziata senza bando - si legge nell'esposto - non più a un raggruppamento temporaneo d'imprese ma soltanto a uno studio d'ingegneria per l'importo di circa 152 mila euro". È dall'insediamento dell'amministrazione Di Muro, nel giugno del 2023, che va avanti il braccio di ferro sulla nuova passerella, con Scullino che insiste a voler far partire il progetto definitivo già approvato, mentre l'attuale sindaco ne chiede uno diverso: meno oneroso per la città, il primo costava più di 11 milioni, e meno impattante. Il sindaco di Ventimiglia Di Muro ribadisce di "non aver creato nessun danno alla città, ripariamo solamente a errori e difetti di valutazione del precedente sindaco".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA