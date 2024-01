Coda di 3 km in A10 a Savona per due incidenti

Tre chilometri di coda sono segnalati in A10 a causa di due incidenti, uno tra Savona e Albisola e l'altro subito dopo il casello di Arenzano, entrambi in direzione Genova. Disagi al traffico in particolare nel nodo autostradale savonese.

Due le auto coinvolte, una in ciascun incidente probabilmente in ambedue i casi provocati dagli "straripamenti a causa pioggia" segnalati da Autostrade per l'Italia fin da stamani.

Non si registrano feriti. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Savona.

Tre chilometri di coda sono segnalati lungo l'A7 Serravalle-Genova tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano a causa di una riduzione di carreggiata e tre chilometri di coda anche lungo l'A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra Masone e Ovada per lavori.



