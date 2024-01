Tentato furto in santuario, ladri messi in fuga dalle campane

Hanno tentato di rubare nella canonica del santuario di Nostra Signora della Guardia a Poggio di Sanremo, ma sono stati messi in fuga dal suono delle campane, entrate in funzione con ogni probabilità quando loro stessi hanno acceso l'interruttore generale per uscire dal buio. È il colpo fallito da uno o più ladri che, dopo aver infranto una finestra ed essere entrati in canonica, non hanno rubato nulla, perché sono immediatamente fuggiti.

"Il santuario è distante dalla parrocchia, in una zona isolata. - spiega il parroco di Poggio Alessandro Bertone - A breve inizieranno i lavori di restauro e i ladri potrebbero essere saliti al primo piano utilizzando l'impalcatura. Quindi hanno infranto il doppio vetro di una finestra e sono entrati".

"Non ho visto cosa è successo. Posso soltanto dire, che a un certo punto sono suonate le campane, alcuni parrocchiani mi hanno avvisato e quando sono andato, non ho trovato nessuno", racconta il parroco. Sebbene non sia stato rubato nulla i carabinieri hanno già effettuato un sopralluogo e indagano sull'accaduto.



