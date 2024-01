Saldi, Comune Genova "parcheggi gratuiti nei primi 2 week end"

In concomitanza con i primi due week-end di saldi invernali, a partire da venerdì 5 gennaio su tutto il territorio genovese sarà possibile parcheggiare gratuitamente nelle zone Blu Area e nelle Isole Azzurre (ovvero le aree gestite da Genova Parcheggi). La temporanea sospensione della validità della sosta a pagamento su suolo pubblico nelle aree regolamentate secondo i regimi Blu Area e Isola Azzurra è prevista venerdì 5 e sabato 13 gennaio.

"Si ripete anche nel 2024, dopo gli ottimi risultati degli ultimi anni, l'iniziativa proposta e concordata con le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti per promuovere il tessuto commerciale cittadino nei primi giorni di saldi - scrivono li assessori comunali al Commercio Paola Bordilli e alla Mobilità integrata e Trasporti Matteo Campora - La gratuità degli stalli mira ad agevolare l'affluenza di cittadini e turisti nei nostri esercizi commerciali, un obiettivo condiviso anche dal servizio navetta "Shopping bus" di collegamento tra piazza della Vittoria e via Diaz che continuerà a facilitare gli spostamenti nel centro cittadino fino al secondo weekend di febbraio".



