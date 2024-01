Maltempo, Arpal emette allerta gialla sul Levante Ligure

E' atteso per domani l'arrivo di un fronte atlantico su tutta la regione con piogge diffuse già in mattinata e rovesci che tra il pomeriggio e la serata interesseranno il Levante. Atteso da domani pomeriggio un calo della quota neve sui versanti padani di ponente fino a 500 metri. Fenomeni in esaurimento dal tardo pomeriggio da Ponente.

Venti forti di tramontana su coste del centro ponente e sulle valli del savonese con raffiche fino a burrasca, forti di scirocco da sud-sud/est su zona C. Per questo Arpal ha emesso un allerta giallo sulle zone del Levante ligure dove sono previste cumulate elevate. Sul centro ponente ligure sono previste piogge diffuse e rovesci già dalle prime ore del mattino. Previsti sulla costa ligure e nelle vallate del savonese venti forti con raffiche di burrasca fino a 70-80km/h sul Ponenbe ligure e sul genovesato.

Dal pomeriggio deboli nevicate sulle vallate del savonese in particolare su parte occidentale, oltre i 400- 500 m e localmente a fondovalle. Oltre i 600-700 m su valle Scrivia e 800-900 m su val Trebbia. Disagio per freddo sulle valli del savonese in serata. La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell'allerta.



