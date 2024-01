Festini vip, Cristilli interrogato in filone su corruzione

Alessandro Cristilli, l'architetto finito nell'inchiesta insieme all'imprenditore Christian Rosolani sui presunti festini a base di escort e droga a cui partecipava la Genova "bene", è stato interrogato nell'ambito del filone bis sulla corruzione. Il professionista è stato convocato dalle pm Arianna Ciavattini e Sabrina Monteverde titolari della seconda inchiesta.

L'architetto è considerato dalla procura e dalla squadra mobile la figura chiave. Era lui, secondo l'accusa, che organizzava nella sua villa di Apparizione le cene con le escort e la cocaina. A una di queste serate, quella del primo marzo 2022, avrebbe partecipato tra gli altri il notaio Piero Biglia di Saronno che aveva spiegato di essere stato alla cena ma di non avere consumato droga né di avere avuto rapporti sessuali con le ragazze, e il vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana. Quest'ultimo ha sempre negato di avere partecipato..

I festini, secondo la procura, servivano a ottenere lavori e appalti da imprenditori, politici e manager pubblici. I reati ipotizzati, in questo secondo filone, sono traffico di influenze illecite e corruzione. Era stato lo stesso giudice, nella sua ordinanza di custodia cautelare, a indicare l'ipotesi della corruzione: "Sullo sfondo di tali condotte - aveva sottolineato il giudice - come si ricava da alcune telefonate del Cristilli, ci sono motivazioni anche di utilità professionale, perché l'indagato senza mezzi termini dice di avere da compiacere persone che occupano posti di rilievo nella realtà genovese, nella speranza di ottenerne dei favori".



