Crociere, Msc Poesia parte da Genova per il giro del mondo

Partirà domani da Genova il giro del mondo 2024 di Msc Poesia. Un viaggio di 121 giorni attraverso 50 destinazioni e 31 paesi che porterà duemila crocieristi alla scoperta dell'Amazzonia brasiliana. Dopo aver attraversato il Mediterraneo circumnavigando l'Africa fino all'Oceano Atlantico, Msc Poesia arriverà in Brasile, nei Caraibi, negli Stati Uniti e in Canada prima di tornare in Europa passando per la Groenlandia e l'islanda. Il viaggio farà soste a Dakar, Mombasa, Namibia, Zanzibar, nel Madagascar, alle Mauritius, le Seychelles, Città del capo, i Caraibi, New York, la Nuova Scozia, Quebec e le città del Nord Europa. Anche l'anno scorso Msc Poesia era partita proprio il 5 gennaio dal capoluogo ligure per la world cruise, in contemporanea con Msc Magnifica. A segnare la ripresa post Covid, infatti, le crociere intorno al mondo erano state due e le navi erano salpate da Genova seguendo poi due itinerari diversi.



