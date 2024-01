Cantieri autostrade: svincolo A6-A10 chiuso il 9-10 gennaio

Lo svincolo tra le autostrade A6 e A10 a Savona sarà chiuso in direzione Genova dal 9 gennaio alle 22 fino al 10 gennaio alle 6 "a causa di un cantiere autostradale di competenza di Autostrade per l'Italia". Il traffico proveniente da Torino e diretto verso Genova dovrà uscire obbligatoriamente al casello di Savona e dopo aver percorso l'Aurelia potrà rientrare in autostrada al casello di Albisola. Lo comunica AutoFiori, che gestisce la tratta dell'A10 tra Savona e Ventimiglia.



