Brucia il tetto di una casa a Uscio, ingenti danni

I vigili del fuoco di Rapallo con l'appoggio della squadra di Chiavari nella notte sono intervenuti nella frazione di Calcinara nel Comune di Uscio per domare l'incendio di un tetto di un'abitazione in via alla Chiesa. Non ci sono state persone ferite, ma ingenti danni.

I vigili del fuoco hanno contenuto le fiamme alla sola copertura, riuscendo a preservare i tre piani sottostanti anche grazie all'uso dell'autoscala giunta da Genova. L'abitazione, in fase di ristrutturazione, non risultava abitata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Sono in corso le indagini per comprendere l'origine del rogo.



