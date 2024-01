Al via i saldi invernali in Liguria da domani al 18 febbraio

I saldi invernali in Liguria inizieranno domani, venerdì 5 gennaio, in tutta la Regione fino al 18 febbraio. "A pochi giorni dalle festività natalizie che hanno segnato per il settore un trend positivo del 13% rispetto allo scorso anno, con una spesa media di 223 euro, questa è un'ulteriore occasione per continuare a sostenere i nostri negozi di fiducia. - evidenzia l'assessore regionale al Commercio Alessio Piana - Luoghi reali, e non virtuali, dove, oltre agli sconti, possiamo trovare un sorriso e un consiglio sincero. Un rapporto umano che è valore aggiunto delle nostre città e dei nostri quartieri".

"Perciò d'intesa con le altre Regioni italiane, abbiamo condiviso, accogliendo le richieste della maggioranza delle associazioni maggiormente rappresentative del settore, la necessità di mantenere la data unitaria al primo giorno feriale antecedente l'Epifania per l'avvio delle vendite promozionali, come previsto da un accordo nazionale del 2011. - spiega l'assessore - La volontà condivisa da parte di istituzioni e associazioni di categoria è di rivedere, già in un prossimo futuro, i contenuti di tale intesa nazionale per arrivare a una proposta unitaria che possa accogliere le esigenze di tutti".





