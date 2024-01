Spezia, tifoseria in subbuglio chiede interventi sul mercato

Tifoseria in subbuglio alla Spezia, dove la squadra ha chiuso il girone d'andata al penultimo posto della serie B con 17 punti. A soli tre giorni dall'apertura del mercato di gennaio, che dovrà portare correttivi a una rosa con evidenti lacune, gli ultras organizzano una nuova contestazione alla società. Venerdì 5 gennaio si sono dati appuntamento di fronte ai cancelli della sede del club, di proprietà della famiglia newyorchese Platek, per chiedere azioni tempestive. "L'immobilismo e la confusione in cui staziona la nostra società non lascia presagire nulla di buono. Il tempo continua a trascorrere, le parole continuano ad illudere e di fatti ancora nemmeno l'ombra", scrive la Curva Ferrovia. L'amministratore delegato Andrea Gazzoli ha parlato il 26 dicembre scorso in conferenza stampa confermando la volontà di rinforzare la squadra con "calciatori motivati e di categoria" e chiudendo la porta alla cessione dei pezzi più importanti della rosa, mentre il direttore tecnico Eduardo Macia ha tolto dal mercato il difensore Amian. Tuttavia il monte ingaggi molto importante per la categoria, circa 16 milioni di euro, rimane un fardello ereditato dagli anni della serie A. Il tecnico Luca D'Angelo avrebbe chiesto un terzino sinistro, visto l'infortunio di Reca, un centravanti e un centrocampista. Si trattano Luca Vignali del Como e Frank Tsadjout della Cremonese, ma al momento non ci sono ingressi imminenti alle viste. Così il malumore della piazza cresce.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA