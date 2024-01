Museo Navale cerca gestore privato, +30% di visitatori nel 2023

Nuovo bando per cercare un gestore privato interessato al Museo Tecnico Navale della Spezia. Difesa Servizi spa, azienda del Ministero della Difesa, ha pubblicato una gara con scadenza al 12 febbraio prossimo dopo le due precedenti andate deserte nell'arco del 2023. Il valore della concessione di 12 anni è valutato 4.200.000 euro per il compendio che sorge nei locali della Porta Principale dell'arsenale marittimo della Marina Militare e che contiene un patrimonio di oltre 6mila cimeli marinareschi e 150 modelli navali che partono dal Cinquecento e arrivano fino all'età contemporanea. Oggetti di grande valore storico tra cui una delle più importanti collezione al mondo di polene, un'armeria antica e i dispositivi originali creati e utilizzati da Guglielmo Marconi per i suoi primissimi esperimenti sulla radio svolti proprio alla Spezia a partire dal 1897.

Una collezione che ha seguito l'ex famiglia reale Savoia dalla sede originaria di Villefranche-sur-mer, passando anche da Cagliari e Genova, e che ora necessita di "riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture e delle tecnologie di infotainment ed edutainment" espositive, recita il bando che stima investimenti necessari per 850mila euro in sistemi tecnologici e multimediali, 700mila per opere architettoniche, 300mila per nuovi allestimenti e 70mila in promozione e comunicazione per creare un 'business museum'. Il Museo Tecnico Navale ha chiuso il 2023 con circa 37mila visitatori, in crescita del 30% sull'anno precedente.



