Giampedrone, "da Regione oltre 10 mln per sicurezza Parmignola"

"Negli ultimi otto anni Regione Liguria ha realizzato un intervento complessivo straordinario sul Parmignola, investendo risorse per circa 10 milioni di euro: la tranche più recente è circa 2 milioni e 700 mila euro, da sommare a 105mila euro stanziati dal comune, determinante per l'avvio del Pinqua. Un complesso piano di interventi per la completa mezza in sicurezza del Parmignola, indispensabile per lo sviluppo della piana di Sarzana e per la Colonia di Marinella". Così l'assessore alla Protezione civile e Difesa del suolo Giacomo Giampedrone dopo l'aggiudicazione, avvenuta entro il termine previsto del 31 dicembre 2023, dei diversi appalti per la rigenerazione urbana di Marinella di Sarzana che rientrano nel progetto Pinqua, Piano nazionale qualità dell'abitare.

"Senza questi interventi e senza il declassamento del rischio idraulico di tutta la piana - precisa Giampedrone - non esisterebbe un futuro per la frazione di Marinella: oggi siamo felici che sia stato fatto un ulteriore passo avanti con l'ingresso nella fase realizzativa e l'apertura del primo cantiere".



