Furgone si ribalta in A7, chiuso tratto autostradale

Incidente tra Isola del Cantone e Vignole Borbera sulla A7, in direzione Milano: un furgone con cinque persone si è ribaltato.Il tratto autostradale è stato chiuso per consentire i soccorsi arrivati sul posto. E' stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, arrivato dal Piemonte, che ha portato in codice rosso un ferito all'ospedale di Alessandria. I Vigili del Fuoco genovesi hanno tentato di raggiungere il luogo dell'incidente ma sono rimasti intrappolati nella lunga coda che si è creata. Sul posto i pompieri di Tortona che hanno imboccato contromano l'autostrada.

Autostrade per l'Italia raccomanda ai veicoli leggeri diretti a Milano, di uscire a Ronco Scrivia e rientrare in autostrada a Vignole Borbera, dopo aver percorso la viabilità ordinaria. In alternativa consiglia di percorrere l'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce in direzione Milano. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.

Code, ma questa volta per lavori e cantieri, in A10 tra il bivio A10/complanare Savona e Albissola e in A26 tra Masone e Ovada. La coda al momento più importante è quella, sempre in A26, di 5 km tra Masone e il bivio A26/A10 . Sulla A10 diversi i tratti interessati da coda: 1 km tra Sanremo Ovest e Arma Di Taggia e anche tra Imperia Ovest e Imperia Est. Coda di 1 km tra Pietra Ligure e Finale Ligure e coda di 3 km tra Feglino e Finale Ligure.



