Comune Genova, eventi tra il sacro e il profano per Epifania

"Siamo molto contenti della vivacità ed entusiasmo che si sono creati attorno alle varie iniziative delle festività del Natale genovese e così, anche per l'Epifania, abbiamo voluto regalare alla città proposte ogni anni sempre più numerose e diversificate legate alle tradizioni cittadine". Lo ha detto l'assessore alle Tradizioni cittadine e Commercio Paola Bordilli presentando le iniziative per l'Epifania.

"Inizieremo il 5 gennaio con un presepe vivente in Cattedrale e a seguire una serie di iniziative tra sacro e profano a testimonianza di una sempre più forte collaborazione e sinergia cittadina". Causa previsione di mal tempo, infatti, i Cortei dei Magi previsti per il 5 gennaio, sono invece rimandati a domenica 4 febbraio, giornata di premiazione dei partecipanti al passaporto dei presepi Molti gli appuntamenti previsti per sabato 6 gennaio. Il primo evento vedrà la Befana calarsi dall'alto di piazza Matteotti. La manifestazione, che partirà alle 15, sarà arricchita dalla presenza di Edilizia Acrobatica, con l'organizzazione di Fiva Confcommercio, comando dei Vigili del Fuoco e Associazione Nazionale del Corpo dei Pompieri, con il supporto del Comune di Genova. Alle 16, al centro di piazza Matteotti la Befana si calerà dalla scala dei vigili del fuoco mentre quattro befane di Edilizia Acrobatica si caleranno dalla facciata di Palazzo Ducale. Sempre il 6 gennaio, alle 18, nell'Oratorio San Filippo Neri in via Lomellini, il Comune di Genova organizza lo spettacolo teatrale-musicale gratuito "Incanto di Natale", scritto, diretto e interpretato da Clara Costanzo. La sera del 6 gennaio alle 21, ultimo appuntamento con "Chiese in Musica". Sono previste visite guidate nel centro storico a partire dalle 15,30. Infine, dal 5 al 21 gennaio nel Teatro Storico di Villa Duchessa di Galliera, sarà allestita l'esposizione temporanea dedicata al "Sacro e Profano - il Canto degli Ultimi nella Storia dell'Arte Genovese", inserita nel programma dei Rolli Days invernali del 2024 per il Comune di Genova. Nelle giornate del 5, 6 e 7 gennaio sarà anche aperta eccezionalmente la Sala degli Specchi e la Sala delle Conchiglie.



