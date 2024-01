Code in AutoFiori nel savonese, cantiere verrà rimosso

Entro venerdì 5 gennaio 2024 verrà rimosso il cantiere che interessa le gallerie Monte Grosso e Bracciale tra Pietra Ligure e Finale Ligure in direzione Genova, dove ieri si sono formate lunghe code. Lo comunica AutoFiori.

"La misura - si legge nella nota della concessionaria -, che consentirà di ripristinare la massima capacità di deflusso dell'arteria autostradale" è stata decisa dalla concessionaria per agevolare la viabilità di rientro dal fine settimana dell'Epifania.

AutoFiori precisa che la rimozione "del suddetto cantiere non è stata possibile nelle scorse settimane perché ciò, in ragione degli intensi volumi di traffico, avrebbe comportato nel periodo natalizio uno scambio di carreggiata con conseguenti accodamenti in entrambe le direzioni di marcia". Il cantiere "che riguarda l'adeguamento delle gallerie alle più stringenti normative in materia di sicurezza stabilite dall'Europa", verrà riattivato lunedì 8 gennaio sulla carreggiata opposta in direzione Ventimiglia dove verrà definitivamente rimosso entro il periodo di esodo pasquale 2024.



