Code e cantieri, Pd "piano alleggerimento è stato un fallimento"

"Il piano natalizio di alleggerimento dei cantieri per ridurre le chiusure e gli scambi di carreggiata sulle autostrade liguri, convocato a inizio dicembre da Regione Liguria, è stato un fallimento. La Giunta Toti, con la solita abilità comunicativa, prova ora a scaricare la colpa esclusivamente su Autostrade dei Fiori e cerca di correre ai ripari quando ormai il danno è stato fatto. Se un territorio come il Ponente ligure e non solo, in giornate di rientro ma con un basso tasso di lavoratori in circolazione, è totalmente in ostaggio sulle autostrade, è evidente che anche la politica ha delle colpe". Lo scrive in una nota il consigliere regionale del Pd Roberto Arboscello intervenendo sul caos autostrade.

"La verità è che siamo di fronte all'ennesima gestione superficiale della Giunta Toti, che attraverso un'interlocuzione inefficace con le autostrade non è riuscita a garantire a liguri e turisti la possibilità di spostarsi dignitosamente all'interno del nostro territorio. E al danno si aggiunge anche la beffa - aggiunge Arboscello - con cittadini e turisti che oltre a passare ore in coda a causa della pianificazione sbagliata dei cantieri, nei prossimi mesi subiranno anche il rialzo dei pedaggi autostradali del 2,3%, per effetto del Milleproroghe approvato dal Cdm e sul quale pesa il totale silenzio della Giunta, che in alcun modo è intervenuta per chiedere che in Liguria non venga applicato".

"Senza la dovuta attenzione e gli investimenti nelle infrastrutture viarie - conclude Arboscello - , il presidente Toti tra qualche anno avrà poco da ridere. Si può spendere quanto si vuole in marketing territoriale della Liguria, si possono organizzare trionfali conferenze stampa, spettacoli e brindisi in favore di camera, ma nelle prossime vacanze nessun ligure resterà ancora in regione e nessun turista sceglierà di tornare nelle nostre città se sarà costretto a subire l'incubo di quest'anno e farsi ancora 14 km di coda, pagando pure un pedaggio salato".



