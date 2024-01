Anziani rapinati nell'androne di casa a Genova, un arresto

La polizia ha arrestato un uomo di 44 anni accusato di avere rapinato due anziani dopo averli seguiti dentro l'androne dei palazzi dove vivono. In un caso l'uomo ha infilato un sacco nero della spazzatura sulla testa della vittima mentre nel secondo episodio ha ferito il malcapitato con un oggetto appuntito. Gli investigatori del commissariato di Cornigliano sono risaliti al quarantenne grazie alle immagini di videosorveglianza e a una indagine durata quattro mesi. Il primo colpo è stato messo a segno il 25 marzo, vittima un uomo di 79 anni residente a Sampierdarena. L'anziano era stato aggredito dentro l'androne e derubato del telefonino e di 250 euro. Il rapinatore lo aveva preso alle spalle infilandogli sulla testa, fino quasi a metà del busto, un sacchetto di plastica nero, per poi scappare. Nei giorni successivi al fatto, la parte offesa, che nel frattempo aveva visto con gli investigatori un video in cui era stato immortalato il rapinatore, lo ha riconosciuto mentre si trovava nei pressi di una sala slot e ha chiesto l'intervento della polizia. Gli agenti lo hanno raggiunto e denunciato.

Il 19 luglio, sempre a Sampierdarena, un 80enne è stato rapinato con lo stesso modus operandi: è stato seguito dentro l'androne di casa. L'anziano ha cercato di resistere e a quel punto il ladro lo ha afferrato per il collo e gli ha puntato un oggetto appuntito alla pancia. Dopo averlo ferito a una mano lo ha spinto a terra e gli ha strappato due collane d'oro dal collo. Anche in questo caso le telecamere della zona hanno immortalato l'autore e a quel punto sono scattate le manette.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA