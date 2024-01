Al via maxicantieri Pinqua per Marinella di Sarzana

Al via i primi cantieri del progetto Pinqua, il programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, di Marinella di Sarzana. Regione Liguria, tramite Ire Spa, ha provveduto ad aggiudicare entro il termine del 31 dicembre '23 i diversi appalti per la totale rigenerazione urbana della frazione rientranti nell'opera complessiva da 15 milioni di euro. Quaranta alloggi di edilizia residenziale, spazi pubblici per uffici, attività artigianali e commerciali, rifacimento di strade, acquedotti, illuminazione pubblica, rinnovamento del litorale con un nuovo lungomare, una scuola totalmente riqualificata. Questi i principali interventi previsti per circa due anni e mezzo di lavori. "Siamo arrivati a questo momento cruciale che segna l'inizio del maxi cantiere Pinqua a Marinella di Sarzana - scrivono il governatore Giovanni Toti e l'assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola -.

Abbiamo creduto nel progetto fin dall'inizio seguendolo passo dopo passo per arrivare, insieme al più ampio piano di rigenerazione urbana, a ridare vita a un intero borgo dopo oltre 40 anni di abbandono". Scajola ha voluto "ringraziare i tecnici regionali che hanno lavorato per portare a casa questo risultato nei tempi previsti. Come Regione Liguria abbiamo davvero ottenuto il massimo a livello di Pinqua e con la realizzazione dei progetti di Marinella, Begato e Pigna di Sanremo puntiamo ad affermarci come modello nazionale nella qualità dell'abitare".

"Dopo aver lavorato sulla mitigazione del rischio idraulico e la messa in sicurezza della frazione quale punto di partenza ineludibile per dare un futuro a Marinella, abbiamo lavorato alla realizzazione di una nuova visione per questa parte del territorio sulla quale per decenni, al posto di finanziamenti e di interventi, si sono riversati solo fiumi di parole - dice il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli -. Dobbiamo ringraziare Regione Liguria che sempre ci è stata a fianco nel complesso iter che, negli ultimi anni, abbiamo messo in atto per dare una prospettiva reale di rilancio e di sviluppo a Marinella".

Sei i distinti interventi aggiudicati di cui due di edilizia residenziale pubblica denominati Ers 1 ed Ers 2. Ers 2 è stato aggiudicato da Arte La Spezia al Consorzio Cmci, per oltre 2 milioni di euro, e prevede il recupero di immobili esistenti per la realizzazione di 14 nuovi alloggi. Per ciò che concerne Ers 1 la gara è in corso e porterà ad avere 26 alloggi totalmente rinnovati. Attualmente sono iniziati i lavori propedeutici che consentiranno lo spostamento di alcuni assegnatari in nuove sistemazioni.



