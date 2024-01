Aeroporto Genova, torna il volo diretto con Copenaghen

Nel nuovo orario estivo della compagnia aerea Scandinavian Airlines torna un volo settimanale per e da Genova a Copenaghen ogni sabato a partire dal 18 maggio 2024. Il collegamento tra il capoluogo ligure e la capitale della Danimarca aperto a marzo 2018 era stato sospeso nel 2019 alla vigilia dell'emergenza covid.

Il volo sarà operato tutti i sabati con un CityJet CRJ900 da 90 posti. I biglietti sono già in vendita. Il volo diretto dalla capitale della Danimarca arriverà alle 13:50, pronto a ripartire dal 'Colombo' alle 14:40 per giungere a destinazione alle 16:45.

L'obiettivo dell'aeroporto di Genova è raddoppiare la frequenza settimanale della tratta dedicata in particolare all'incoming turistico.



