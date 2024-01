S.Margherita Ligure, 55 mila euro per Consulta Volontariato

Ammonta a 55 mila euro lo stanziamento previsto dall'amministrazione di Santa Margherita Ligure per i progetti della Consulta del Volontariato, 10mila in più rispetto all'anno scorso. Anche quest'anno, sono state approvate le ripartizioni dei contributi in relazione ai progetti sociali proposti.

"Ringraziamo tutte le associazioni per il lungo e fruttuoso lavoro che ha contribuito in questi anni a dare forza e supporto all'amministrazione - hanno detto il vicesindaco Emanuele Cozzio con delega ai Servizi alla Persona e l'assessore Beatrice Tassara con delega alle associazioni - Grazie ai progetti messi in campo, i nostri concittadini potranno contare su strumenti integrativi che possono concretamente andare incontro alle loro esigenze".

La Consulta del Volontariato, nel 2024, su proposta dell'assessore Tassara, vivrà un momento di confronto e incontro durante una giornata, ancora da calendarizzare, a Villa Durazzo.

Tra le associazioni che hanno ricevuto il contributo Caritas-Cav-Banco di Solidarietà (19 mila euro), Anffas (7 mila euro) , Croce Rossa (2.500 euro) e l'ass. Paratetraplegici Liguria (6 mila euro)



