Regione Liguria, con il 2024 treni gratis per studenti under 19

Treni gratis in Liguria per chi ha meno di 19 anni e sconto del 50% fino ai 26 anni. Con l'arrivo del 2024 hanno preso il via le nuove agevolazioni sugli abbonamenti (mensili o annuali) al trasporto ferroviario dedicati a tutti gli studenti per raggiungere la scuola (o istituti per la formazione professionale) o l'università.

Nell'area delle Cinque Terre, la nuova tariffazione prevede uno sconto dell'80% sugli abbonamenti mensili o annuali nella tratta Levanto-Spezia Centrale per i residenti nei Comuni di Monterosso al Mare, Riomaggiore e Vernazza, oltre che per i non residenti proprietari di seconde case e i loro nuclei familiari. Per quanto riguarda il Cinque Terre Express, è prevista una nuova tariffazione tra marzo e settembre con la distinzione, per i non residenti in Liguria, tra bassa, media e alta stagione. Sul tema è attualmente in corso un dialogo con gli enti locali e le associazioni del territorio, in modo da limare i dettagli della misura e arrivare alla sottoscrizione di un 'Protocollo d'intesa per la razionalizzazione dei flussi turistici nelle Cinque Terre".

"Con queste misure vogliamo dare un sostegno concreto agli studenti liguri e alle loro famiglie, elaborando allo stesso tempo un piano per gestire i flussi di visitatori che arrivano via treno nelle Cinque Terre - ha detto il governatore Giovanni Toti - In questo modo cercheremo di evitare che migliaia di visitatori italiani e stranieri si concentrino nei mesi estivi e nei giorni di festività, riducendo i disagi per i residenti e allo stesso tempo dando modo a tutti di godere serenamente delle bellezze di questo unico patrimonio Unesco, che oltre ad essere un patrimonio inestimabile dal punto di vista storico e naturalistico è anche un volano per l'economia di quel territorio, che ha proprio nel turismo ha il suo asso nella manica. In questi giorni - continua Toti - Regione Liguria sta continuando il dialogo con sindaci e imprese per analizzare il nuovo piano tariffario, che sarà adottato in via sperimentale e coinvolgerà nel tavolo di monitoraggio anche gli enti locali e le associazioni di categoria, in modo da valutarne gli effetti".





