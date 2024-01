Picchia la ex incinta sul posto di lavoro, arrestato

Sì è presentato sul posto di lavoro, nonostante il divieto di avvicinamento, e ha aggredito la sua ex fidanzata incinta. L'uomo, iraniano di 39 anni, è stato arrestato dai carabinieri. È successo nei giorni scorsi a Rivarolo. La donna lo aveva già denunciato in passato, dopo la rottura della loro relazione, per il suo comportamento morboso e violento e per questo l'uomo non le si poteva avvicinare. Un paio di giorni fa le sì è presentato davanti e l'ha aggredita.

Alcuni colleghi hanno chiamato subito i soccorsi e i militari del nucleo radiomobile lo hanno bloccato. La vittima è poi stata ricoverata per accertamenti.



