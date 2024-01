Nel 2023 controllate 160 mila persone da Polfer in Liguria

Oltre 160 mila persone controllate, 72 arrestate e 411 denunciate. È il bilancio della polizia ferroviaria della Liguria per l'anno appena finito. "I dati evidenziano un miglioramento dei principali indicatori operativi", sottolinea osserva la dirigente Bianca Venezia. Sono stati circa 12.500 i servizi di pattuglia nelle principali stazioni ferroviarie. In aumento pure il numero dei treni scortati che a fine anno ha raggiunto quasi quota duemila rispetto ai 1.212 del 2022. Numerosi i sequestri: 34 armi, 25 da taglio e 9 armi improprie, circa 2 etti di sostanze stupefacenti, principalmente hashish, e anche 10 documenti che attraverso gli accertamenti tecnici sono risultati falsi. Tra le attività di maggior rilievo l'individuazione del presunto ladro di rame ferroviario che tra ottobre e novembre dello scorso anno aveva mandato più volte in tilt il traffico dei treni nel ponente genovese. Nel 2023 sono state 42 le aggressioni al personale ferroviario, di cui 13 con lesioni: grazie ai sistemi di videosorveglianza sono stati individuati 32 responsabili.

Sono stati 164 i minori rintracciati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA