Meno infortuni su vie trekking, vince campagna Soccorso Liguria

Aumenta il numero di amanti del trekking, della mountain-bike e delle semplici passeggiate sui sentieri liguri ma resta stabile il numero degli interventi del Soccorso Alpino e speleologico Liguria che è di 483 nel 2023, solo tre più del 2022 .Il dato conferma che le campagne di sensibilizzazione per praticare in sicurezza gli sport in mezzo alla natura hanno funzionato. "I sentieri sono sempre più affollati, le persone dopo il Covid hanno riscoperto il piacere di stare all'aria aperta - spiega il presidente regionale del Soccorso alpino Roberto Canese -. Il fatto che il numero degli interventi sia rimasto uguale conferma che il lavoro che stiamo portando avanti sta dando i primi frutti". Il Soccorso alpino conta 270 tecnici divisi tra le sette stazioni: La Spezia, Tigullio-Val d'Aveto, Genova, Finale Ligure, Savona, Pieve di Teco e Ventimiglia oltre al gruppo speleo



