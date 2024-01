Oltre 40mila in piazza a Genova per dare il benvenuto al 2024

Oltre 40mila persone sono scese in piazza De Ferrari a Genova secondo gli organizzatori per dare il benvenuto al 2024 con il 'Capodanno in Musica' targato Mediaset e trasmesso in diretta nazionale su Canale 5. Il maxi-evento è stato organizzato con il sostegno della Regione Liguria e del Comune di Genova.

"Come ha cantato Albano, ci auguriamo per il 2024 tanta felicità. Per la seconda edizione consecutiva diamo dalla Liguria il buon anno a tutta Italia in diretta nazionale su Canale 5. Sarà un anno straordinario, siete bellissimi e tantissimi, e per quanto mi riguarda, il regalo più bello per il 2024 me lo avete già fatto: essere qui, questa sera, a festeggiare insieme. Felice anno nuovo a tutti", così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dal palco condotto da Federica Panicucci e illuminato da una cornice di oltre un milione di led.

Il sindaco Marco Bucci ha augurato "un buon 2024 dallo splendido Capodanno di Genova" nel corso dell'evento conclusivo, e più atteso, del 'Tricapodanno', che ha animato il capoluogo ligure per tre serate consecutive con ospiti tra cui i The Kolors, Mr. Rain, Orietta Berti, Iva Zanicchi e tutta la scuola di 'Amici'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA