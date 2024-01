Investito da un'auto pirata a Ventimiglia, grave un 59enne

Un uomo di 59 anni è rimasto gravemente ferito dopo esser stato investito da un'auto pirata all'alba della notte di Capodanno a Ventimiglia in via Cavour. Ha riportato un trauma cranico con sospetta frattura del femore e altre lesioni in corso di valutazione da parte dei medici.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha allertato l'elisoccorso 'Grifo' e i carabinieri. L'uomo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e rintracciare l'automobilista fuggito, che ora rischia una denuncia per omissione di soccorso.

Anche a Sanremo in via Martiri nella notte è stato investito un pedone, a quanto si apprende da uno scooter che subito dopo si è allontanato. L'uomo, un settantenne, ha riportato diverse escoriazioni, ma le sue condizioni non sono gravi.



